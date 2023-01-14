Западу пора прекратить отправлять на Украину небольшие партии оружия. Более эффективным способом обеспечить «победу Киева» будет передача ВСУ всей боевой техники, имеющейся в распоряжении Североатлантического альянса, заявил отставной маршал авиации британских ВС Эдвард Стрингер.

Он заявил, что только так у Украины появятся шансы победить Россию. Также Стрингер отметил, что хотя Запад постоянно заявляет о невмешательстве в украинский конфликт, он уже давно воюет против РФ, передает портал Ura.ru.

По мнению бывшего военного функционера, много вопросов имеется к Европе. Она действует слишком лишь осторожно, передавая Киеву лишь небольшие партии вооружений и техники. Сейчас от нее требуется действовать более активно и оказывать Киеву всемерную поддержку.