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Западу пора прекратить отправлять на Украину небольшие партии оружия. Более эффективным способом обеспечить «победу Киева» будет передача ВСУ всей боевой техники, имеющейся в распоряжении Североатлантического альянса, заявил отставной маршал авиации британских ВС Эдвард Стрингер.

Он заявил, что только так у Украины появятся шансы победить Россию. Также Стрингер отметил, что хотя Запад постоянно заявляет о невмешательстве в украинский конфликт, он уже давно воюет против РФ, передает портал Ura.ru.

По мнению бывшего военного функционера, много вопросов имеется к Европе. Она действует слишком лишь осторожно, передавая Киеву лишь небольшие партии вооружений и техники. Сейчас от нее требуется действовать более активно и оказывать Киеву всемерную поддержку.

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