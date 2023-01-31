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Сеул ответил категоричным отказом предоставлять Киеву боеприпасы или вооружение. У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не хватило аргументов, чтобы уговорить президента Юн Сук Ёля. Об этом пишет “МК” со ссылкой на Wall Street Journal (WSJ).

Издание уточняет: Столтенберг пытался убедить южнокорейского лидера, что в сложившейся ситуации многие страны пересматривают свою политику по предоставлению вооружения. Даже те, кто раньше отказывался передавать его третьим странам. Однако Юн Сук Ёль оказался непреклонен: действующие законы запрещают Сеулу предоставлять вооружение любой из сторон, которая участвует в военном конфликте.

Впрочем, военную помощь Южная Корея всё же оказывает Украине. Страна передаёт медикаменты, противогазы, бронежилеты и другое обмундирование.

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