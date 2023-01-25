Издание The Washington Post. сообщило, что даже если президент США Джо Байден объявит о передаче Киеву танков Abrams, они не будут доставлены на Украину минимум до весны.

Скорее всего, процесс передачи боевых машин займет еще больше времени. Все дело в том, что недостаточно просто погрузить их на корабли и отправить в Польшу. Необходимо также уладить множество бюрократических формальностей. В том числе, подписать контракты с производителями, а также с компаниями, которые изготавливают комплектующие, расходные материалы и многое другое для технического обслуживания танков.

Напомним, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что передаваемые Украине танки “Абрамс” будут в кратчайшие сроки уничтожены российскими военнослужащими так же, как и любое другое западное оружие.