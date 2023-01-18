Запад антироссийскими санкциями намеревался отрезать страну от остального мира, однако сделать этого не получилось. Ограничительные меры не повлияли на жизнь как россиян, так и путешественников, посещающих РФ, пишет издание The Washington Post.

Журналист Адам Тейлор, публикацию которого представляет ТАСС, отметил, что сальдо операций России с другими странами в минувшем году показало рекордный показатель. При любых других условиях 2022-й был назван бы на Западе «годом бума».

Ни на что не повлиял и уход с рынка РФ большого количества компаний. Многим из них быстро нашлась равноценная замена, поэтому отпугнуть от страны туристов и вызвать недовольство россиян у Запада тоже не вышло.

Напомним, что ЕС обсуждает новый пакет антироссийских санкций, однако страны объединенной Европы пока не могут прийти к соглашению по множеству пунктов.