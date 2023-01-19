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Проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о возможных военных планах Москвы. Такова была одна из целей недавнего визита главы Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Киев. Газета Washington Post (WP) сообщает, что поездка руководителя ЦРУ прошла тайно и нигде не освещалась – пишет РИА “Новости”.

Уточняется, что во время встречи Бернс мог озвучить украинскому лидеру разведданные и предположения о том, как в ближайшее время будет действовать российская армия. Источники WP также утверждают, что на встрече с главной ЦРУ Зеленский обсуждал и вопросы оказания США военной помощи Украине на фоне получения республиканцами большинства в палате представителей Конгресса.

Американское СМИ уверяет, что по итогам визита руководителя ЦРУ у властей Украины появилась уверенность, что финансовая помощь со стороны Белого дома не ослабнет, как минимум до середины или конца лета этого года.

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