Проинформировать президента Украины Владимира Зеленского о возможных военных планах Москвы. Такова была одна из целей недавнего визита главы Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Киев. Газета Washington Post (WP) сообщает, что поездка руководителя ЦРУ прошла тайно и нигде не освещалась – пишет РИА “Новости”.

Уточняется, что во время встречи Бернс мог озвучить украинскому лидеру разведданные и предположения о том, как в ближайшее время будет действовать российская армия. Источники WP также утверждают, что на встрече с главной ЦРУ Зеленский обсуждал и вопросы оказания США военной помощи Украине на фоне получения республиканцами большинства в палате представителей Конгресса.

Американское СМИ уверяет, что по итогам визита руководителя ЦРУ у властей Украины появилась уверенность, что финансовая помощь со стороны Белого дома не ослабнет, как минимум до середины или конца лета этого года.