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Боевики ВСУ будут обучаться американскими инструкторами по усложненному курсу и готовится к полномасштабному контрнаступлению, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что военнослужащим будут преподавать основы общевойскового боя на полигонах в Германии и других странах.

Первая партия боевиков уже прибыла на полигон Графенвер в немецкой земле Бавария. 500 человек на протяжении 5-8 недель будут проходить усложненный курс, чтобы научиться должным образом «защищать страну». Милли рассказал изданию The Washington Post, что Киев намерен захватить освобожденные российскими военными территории, поэтому США сделают все, чтобы им помочь.

Напомним, что ранее украинские боевики, оказавшиеся в плену, жаловались на низкий качественный уровень подготовки в Великобритании. Они сообщали, что их в основном заставляли бегать и рыть окопы, что не очень помогло в реальном бою.

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