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Киевский режим много говорит о надуманных «успехах» Украины, но никогда не уточняет, что судьба страны мало зависит от действий властей. На нее влияют лишь события, происходящие на Западе, на которые украинские политики не в состоянии повлиять.

Так, обозреватель The Washington Post Лиз Слай, публикация которой представлена РИА Новости, напоминает, что в 2024 году состоятся выборы, на которых все шансы победить имеют республиканцы. Если это произойдет, обязательства Вашингтона по поставкам оружия на Украину вполне могут претерпеть кардинальные изменения.

Именно США сейчас отправляют в Киев большую часть оружия, поэтому если они откажутся продолжать поставки, Украина быстро исчезнет как государство. Она и сейчас имеет мизерные шансы добиться победы на поле боя, хотя военно-промышленный комплекс Запада работает против России. В случае отказа республиканцев от дальнейшей поддержки ВСУ Киев потерпит сокрушительное поражение уже через неделю-две. И от властей Украины ничего зависеть не будет.

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