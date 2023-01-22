В телеграм-канале WarGonzo появилось видео ожесточенных боев в районе населенного пункта Белогоровка. Военный журналист Семен Пегов рассказал, что ВСУ пытаются воспрепятствовать российскому продвижению к Северску и оказывают отчаянное сопротивление.

Атаки на Северск регулярно организовывали добровольческие отряды республик Донбасса, а также штурмовые батальоны ДНР и ЛНР. Сейчас ВС РФ усилили наступательные действия, намереваясь прорвать линию обороны украинской армии.

Напомним, что ВС РФ уже освободили Соледар, а также установили огневой контроль над дорогой из Часова Яра в Артемовск, используемой для снабжения ВСУ. Следующими целями являются Северск, а также сам Бахмут, представляющий собой важный транспортный узел.