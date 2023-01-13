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Отступая из Соледара, украинские ВС бросили несколько сотен своих погибших военнослужащих в городе. Телеграм-канал WarGonzo рассказал, что подвал одного из домов по самую верхушку забит телами бойцов ВСУ, что хорошо демонстрирует отношение киевского режима к своим солдатам и гражданам страны.

Автор канала отметил, что все убитые боевики, брошенные своим командованием, навсегда останутся пропавшими без вести. Поэтому их семьи даже не получат обещанных президентом Зеленским выплат за гибель кормильца.

Это типичный путь любого украинца, который каждый день может в магазине, в парке, в маршрутке или просто на улице получить повестку, а затем бесславно погибнуть и остаться лежать в подвале, где его уже никто и никогда не идентифицирует.

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