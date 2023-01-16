ЧВК «Вагнер» близки к тактическому окружению Артемовска после установления контроля над населенным пунктом Клещеевка, расположенным к юго-западу от города. 16 января они выбили из этого поселка украинские войска, рассказал телеграм-канал WarGonzo.

Отмечается, что официальных сообщений об освобождении Клещеевки пока нет, поэтому говорить о достоверности информации пока рано. Но если «вагнеровцам» действительно удалось взять населенный пункт, то российские ВС имеют все шансы сомкнуть клещи вокруг Артемовска.

Для этого достаточно использовать Клещеевку в качестве плацдарма для наступления на расположенное рядом село Красное. Через него проходит автомобильная дорога, обеспечивающая снабжение ВСУ в Бахмуте из оккупированной Киевом Константиновки. Блокировка этой трассы оставит боевиков противника без боеприпасов и провизии и существенно ускорит освобождение Артемовска.