Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главное управление разведки при Минобороны Украины опубликовали видеозапись, на которой боевики спецназа ВСУ якобы захватывают и уничтожают командный пункт российской армии у Каховки. Однако выяснилось, что на самом деле они напали на хижину или сарай на берегу Днепра.

Пресс-служба ГУР заявила, что бойцы Сил специальных операций успешно форсировали Днепр, уничтожила штаб ВС РФ, но затем была вынуждена отступить из-за мощной контратаки, в которой якобы были задействованы российские танки, самолеты и вертолеты.

Портал “Русская весна” назвал все эти заявления подтасовкой фактов и отметил, что после уничтожения сарая боевики ВСУ попали под огонь российских реактивных систем залпового огня и были обращены в бегство.

Авторы публикации сообщили, что ГУР, сообщивший о привлечении ВС РФ “гигантских боевых резервов” для отражения атаки, занимается банальной пропагандой. Российское командование никогда не использует крупные силы против “кучки заблудившихся штурмовиков” противника.

Вам может понравиться

МК: Конфликт на Украине приближается к кульминации, а мир ожидает большая встряска

Издание “Московский комсомолец” прокомментировало ситуацию с немецкими танками “Леопард” для Украины. Авторы публикации сделали вывод, что хотя ФРГ еще отказывается поставлять свои боевые машины Киеву, но это лишь вопрос времени.

На немецкой базе «Рамштайн» согласовали, какое оружие Запад поставит на Украину

Пакет военной помощи Украине, который согласован в ходе встрече на авиабазе “Рамштайн” в Германии, обойдется Западу в 2,5 миллиарда долларов. Вопреки ожиданиям Киева, он не получит дальнобойные ракеты и тяжелые

Опубликованы видеокадры масштабных разрушений в боях за освобождение Соледара

Украинские боевики в стремлении удержать контроль над Соледаром оборудовали огневые точки и опорные пункты практически в каждом жилом здании. Это привело к масштабным разрушениям в городе, рассказал портал “Военное дело”.