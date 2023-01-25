Главное управление разведки при Минобороны Украины опубликовали видеозапись, на которой боевики спецназа ВСУ якобы захватывают и уничтожают командный пункт российской армии у Каховки. Однако выяснилось, что на самом деле они напали на хижину или сарай на берегу Днепра.

Пресс-служба ГУР заявила, что бойцы Сил специальных операций успешно форсировали Днепр, уничтожила штаб ВС РФ, но затем была вынуждена отступить из-за мощной контратаки, в которой якобы были задействованы российские танки, самолеты и вертолеты.

Портал “Русская весна” назвал все эти заявления подтасовкой фактов и отметил, что после уничтожения сарая боевики ВСУ попали под огонь российских реактивных систем залпового огня и были обращены в бегство.

Авторы публикации сообщили, что ГУР, сообщивший о привлечении ВС РФ “гигантских боевых резервов” для отражения атаки, занимается банальной пропагандой. Российское командование никогда не использует крупные силы против “кучки заблудившихся штурмовиков” противника.