России необходимо как можно скорее найти способы противодействия натовской воздушной разведке. Североатлантический альянс нагло «подглядывает» за действиями ВС РФ на Украине с применением не только спутников, но и самолетов-шпионов, разведывательных беспилотных аппаратов.

Так, воздушные машины для ведения разведки оснащены оборудованием, способным отслеживать перемещение объектов, размеры которых сопоставимы с мотоциклом. Именно поэтому НАТО, а вместе с ним и Киев, моментально получают подробную информацию о передвижении войск РФ, передислокации вооружения и техники.

Находясь под постоянным наблюдением, достаточно сложно реализовать планы по наступлению или уничтожению противника, пишет издание «Взгляд». Разведка НАТО откровенно вмешивается в конфликт, а значит, все средства, используемые для нее, можно объявить законными военными целями российских войск. В любом случае командованию необходимо найти эффективное средство борьбы с натовскими шпионами, чтобы быстрее достичь всех целей СВО.