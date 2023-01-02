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Россия отправила Североатлантическому альянсу и Украине стратегическое предупреждение, сообщив о более активном использовании в специальной военной операции самолетов дальней авиации, пишет издание «Взгляд».

Авторы приводят заявление командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша о расширенном применении автоматических систем управления и высокоточных ракет. В настоящий момент все экипажи воздушных машин, вооруженных гиперзвуковыми боезарядами «Кинжал», освоили их в совершенстве. Теперь пришел черед и для другого вооружения.

Напомним, что к дальней авиации относятся стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь». Также она представлена самолетами Ту-22М3.

Кобылаш заявил, что «стратеги» будут более активно применяться в 2023 году не только в ходе оперативной и боевой подготовки экипажей, но и для атак на вражеские цели.

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