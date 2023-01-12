Польша первой решила отправить в Киев танки натовского образца. Это будут «Леопарды», причем немецкие боевые машины появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной войны, пишет издание «Взгляд».

Заявление польского лидера Анджея Дуды о передаче Киеву немецких танков прокомментировал военный эксперт Василий Кашин. Он отметил, что никогда не сомневался в появлении на Украине западной боевой техники. Советские танки у Киева катастрофически заканчиваются, поэтому НАТО просто обязан был реагировать и присылать альтернативные варианты.

Российские ВС тоже давно готовы к появлению у противника техники натовского образца. У них есть чем ответить – модернизированные Т-90М «Прорыв» получили современную систему управления огнем, они стали еще более мощными и смертоносными, что признают даже западные аналитики.

Польша, по словам Кашина, передаст Киеву максимум 9-14 единиц техники, которые сразу же станут законными военными целями для ВС РФ. И будут практически сразу уничтожены.

«Если Польша передаст модель «Леопард» 2А4, которой у нее довольно много, то стоит напомнить ей про опыт боев в Сирии, в Африке в 2016 году», – заявил Кашин.

Он пояснил, что там против «Леопардов» использовались противотанковые ракетные комплексы «Конкурс» которые расправлялись с ними без особого труда.

Кроме того, эксперт уверен, что ВСУ не так быстро освоятся с немецкой боевой техникой, которая существенно отличается от танков советского образца. Этот фактор также облегчит задачу российским войскам по уничтожению польских машин.