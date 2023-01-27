Если Соединенные Штаты и страны НАТО уступят требованиям Украины и передадут ей истребители F-15 и F-16, Киев столкнется с серьезной проблемой. Ему придется потратить много времени на обучение пилотов и персонала для технического обслуживания самолетов либо привлекать иностранных наемников.

Обучение квалифицированного пилота для такой техники занимает минимум 4 года, пишет издание “Взгляд”. Столько времени у ВСУ точно нет, поэтому единственным возможным способов остается привлечение иностранцев. Однако РФ может расценить такой подход как вмешательство США и НАТО в конфликт.

Кроме того, упомянутые выше истребители требуют наличия длинной взлетной полосы. На Украине нет подобных аэродромов, но даже если они появятся, столь громоздкие объекты будут быстро обнаруживаться беспилотниками и уничтожаться.

Напомним, что США пока заявляют, что речь о передаче Киеву F-16 сейчас не идет. Но о танках “Абрамс” они говорили то же самое, а теперь ВСУ уже дожидаются весны, чтобы получить батальон этих боевых машин.