ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если Соединенные Штаты и страны НАТО уступят требованиям Украины и передадут ей истребители F-15 и F-16, Киев столкнется с серьезной проблемой. Ему придется потратить много времени на обучение пилотов и персонала для технического обслуживания самолетов либо привлекать иностранных наемников.

Обучение квалифицированного пилота для такой техники занимает минимум 4 года, пишет издание “Взгляд”. Столько времени у ВСУ точно нет, поэтому единственным возможным способов остается привлечение иностранцев. Однако РФ может расценить такой подход как вмешательство США и НАТО в конфликт.

Кроме того, упомянутые выше истребители требуют наличия длинной взлетной полосы. На Украине нет подобных аэродромов, но даже если они появятся, столь громоздкие объекты будут быстро обнаруживаться беспилотниками и уничтожаться.

Напомним, что США пока заявляют, что речь о передаче Киеву F-16 сейчас не идет. Но о танках “Абрамс” они говорили то же самое, а теперь ВСУ уже дожидаются весны, чтобы получить батальон этих боевых машин.

Вам может понравиться

Телеведущий в США предупредил об угрозе ядерной войны в случае нападения на Крым

“Чистое безумие”. Так охарактеризовал планы Киева и Вашингтона по возврату Крыма в состав Украины ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА “Новости”. В эфире журналист назвал полуостров

Бойцам ВС РФ приходится ночевать в Артемовске в одном доме с боевиками ВСУ

В ходе боевых действий на окраине Артемовска бойцам российской армии приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ. Один из военнослужащих рассказал, почему так происходит. По словам бойца, командование украинской

Советник главы офиса Зеленского «предрек» внутренний конфликт в России и удары по крупным городам

Киев с подачи Запада с самого начала мечтал не столько о победе над РФ на поле боя, а о развале России из-за многочисленных санкций и давления на страну со стороны