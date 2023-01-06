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Появление в распоряжении Киева большого количества западной техники вполне может повлиять на ход специальной военной операции. Сейчас страны НАТО не особо торопятся отправлять на Украину свои танки, но ситуация постепенно меняется, пишет издание «Взгляд».

Первыми западными танками на Украине станут французские AMX-10 RC. Это колесные и легкие боевые машины с достаточно слабой защитой, однако они развивают неплохую скорость, обладают хорошей проходимостью и высокой маневренностью.

Помимо этого, Великобритания и Германия обсуждают возможность перехода военной помощи Киеву на новый этап. Украина давно выпрашивает у ФРГ такни «Леопард-2», у той же Франции – тяжелые боевые машины «Леклерк», которые защищены на несколько порядков выше AMX-10, а у США – «Абрамсы». Не исключено, что страны НАТО могут пойти навстречу Киеву, но будет этот точно нескоро.

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