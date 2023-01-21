Российские ВС некоторое время занимались только укреплением обороны на Запорожском направлении, однако сейчас они перешли к наступлению, пишет издание “Взгляд”. Авторы публикации отмечают, что даже украинские власти признают тактические успехи наших войск между Каховским водохранилищем и Гуляйполем.

Минобороны РФ уже сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое. Он имеет стратегически важное значение, так как дает возможность начать наступление на город Токмак, с которого начнется освобождение всего запорожского региона.

Российские ВС обнаружили уязвимое место на этот направлении и тут же нанесли по нему разящий удар. Они действуют грамотно и четко, не допуская излишней спешки, однако в ближайшее время можно рассчитывать на получение новых хороших новостей из Запорожской области.