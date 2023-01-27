Североатлантический альянса открыл против России второй фронт в лице Молдавии, пишет РИА Новости. Журналисты напоминают, что Кишинев все чаще заявляет о необходимости присоединения к НАТО и отказу от нейтрального статуса.

Президент страны Майя Санду неоднократно выступал с осуждением России из-за конфликта на Украине. Также она недавно заявила, что Москва якобы “распространяет пропаганду и дезинформацию” перед которыми очень уязвима Молдавия.

Автор публикации Наталья Харитонова уверена, что Запад пытается вылепить из страны новую Украину. На это указывают и попытки ликвидировать оппозицию, и фактически блокада Приднестровья, и притеснения русского языка. Все это уже было на Украине, поэтому НАТО даже не стал придумывать ничего нового.

Между тем, ни Кишинев, ни Киев не имеют даже мизерных шансов в ближайшее время попасть в НАТО. Молдавия будет лишь раздражающим фактором для РФ, выполняя все приказы Запада.