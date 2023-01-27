ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Североатлантический альянса открыл против России второй фронт в лице Молдавии, пишет РИА Новости. Журналисты напоминают, что Кишинев все чаще заявляет о необходимости присоединения к НАТО и отказу от нейтрального статуса.

Президент страны Майя Санду неоднократно выступал с осуждением России из-за конфликта на Украине. Также она недавно заявила, что Москва якобы “распространяет пропаганду и дезинформацию” перед которыми очень уязвима Молдавия.

Автор публикации Наталья Харитонова уверена, что Запад пытается вылепить из страны новую Украину. На это указывают и попытки ликвидировать оппозицию, и фактически блокада Приднестровья, и притеснения русского языка. Все это уже было на Украине, поэтому НАТО даже не стал придумывать ничего нового.

Между тем, ни Кишинев, ни Киев не имеют даже мизерных шансов в ближайшее время попасть в НАТО. Молдавия будет лишь раздражающим фактором для РФ, выполняя все приказы Запада.

Вам может понравиться

Опозорившиеся в Сирии немецкие танки Leopard 2A4 ожидает та же судьба и на Украине

Немецкие танки Leopard 2A4, которые должна получить Украина, активно использовались турецкой армией в Сирии. Там они не смогли проявить себя надлежащим образом, опозорившись на весь мир, пишет портал “Военное дело”,

МК: Российский “Искандер-М” поразил два комплекса С-300 ВСУ в направлении Луганска

Российские ВС уничтожили несколько украинских зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщило Минобороны РФ. “Московский комсомолец” отметил, что обнаружить ЗРК противника смогли разведывательные подразделения. Именно они и дали целеуказание для оперативно-тактического комплекса “Искандер”,

РИА Новости: Танкисты ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Российский боец с позывным “Суетолог” рассказал РИА Новости о танкистах ЮВО, разгромивших опорные пункты ВСУ. Он отметил, что боевые машины находились в закрытой позиции и вели огонь по целеуказаниям беспилотных