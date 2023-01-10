Украинские военные продолжают провокационные обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Только за понедельник 9 января ВСУ 13 раз обстреляли города и посёлки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным Центра, обстрелы проводились на Горловском направлении (7 раз) и на Донецком (6 раз). И в том, и в другом случае ВСУ использовали артиллерийские установки калибром 155 и 152 миллиметра. Всего с территории, которую контролируют украинские войска, было выпущено около 60 единиц боеприпасов.

Обстрелы населённых пунктов в ДНР участились в последние месяцы. Периодически из-за таких действий ВСУ страдает мирное население: сообщалось о погибших и раненных. Были ли жертвы в этот раз, не уточняется.