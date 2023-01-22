Украинские ВС превращают предприятия Запорожской области в крепости, выстраивая фортификационные сооружения, пишет портал “Военное обозрение”, Корреспонденты ссылаются на представителя региональной администрации Владимира Рогова, который регулярно сообщает о наступлении ВС РФ.

Так, российские войска уже прорвали первый рубеж обороны противника и вышли к Орехову. Кроме того, продвижение на 4-5 километров замечено и в других районах области.

Именно поэтому ВСУ, удерживающие Запорожье, начали строительство фортификационных сооружений на трансформаторном заводе, на предприятиях “Запорожкокс” и “Запорожсталь”, на “Мотор-Сичи” и на “Искре, рассказал Рогов.

Он отметил, что такие действия ВСУ могут привести к реализации в Запорожье мариупольского сценария и уничтожения практически всей мощной промышленности региона.