На линию боевого соприкосновения в Запорожской области ВСУ стянули большое количество систем залпового огня, тяжёлой техники и артиллерии. Об этом РИА “Новости” рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов.

Он отметил, что украинские войска усилили артиллерийский обстрел городов Запорожской области. По словам Рогова, только за сутки было зафиксировано почти 90 артобстрелов. Что кроется за такой интенсивностью, покажет время, уточнил Рогов. Обычно большое число боеприпасов не тратят понапрасну. Впрочем, пока особых передвижений на линии фронта со стороны ВСУ не замечено.

Запорожская область осенью этого года вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью вошла в состав Российской Федерации. Основанием стали референдумы, на которых жители указанных территорий высказались за присоединение к России. Часть Запорожской области сейчас контролирует украинская армия. Ранее эксперты отмечали, что ВСУ с началом холодов может развить наступление в Запорожской области. Впрочем, многие сходятся во мнении, что для серьёзных операций у ВСУ не хватает сил.