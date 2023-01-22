В ночь на 22 января украинские ВС ракетой оперативно-тактического комплекса “Точка-У” нанесли удар по Иловайску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР в СЦКК.

Источник в своем телеграм-канале написал, что в 2 часа ночи боевики ВСУ, которые дислоцируются в Красноармейске, выпустили одну ракету “Точка-У” по направлению к Иловайску.

Противовоздушная оборона своевременно выявила пуск боезаряда и успела его перехватить. Обломки “Точки-У” рухнули в Иловайске на улице Комсомольской. По предварительной информации, обстрел обошелся без жертв и разрушений.

Киев снова активизировался с обстрелами ДНР. 21 января он атаковал территорию республики с использованием 120 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.