Украинские ВС попытались перейти в контрнаступление под Угледаром, но понесли серьезные потери и были вынуждены отойти на исходные позиции в городе. “Российская газета” пишет о 200 военнослужащих противника, ликвидированных во время боя.

Киев задействовал американские бронетранспортеры M113, чтобы провести разведку боем, однако две попытки сделать это оказались неудачными. ВСУ были вынуждены отходить назад, но в районе населенных пунктов Пречистенка и Золотая Нива они попали в поле зрения разведывательного дрона “Орлан-10”. Уже спустя несколько секунд противника атаковали САУ “Акация” и “Гвоздика”, а также артиллерийские установки “Гиацинт-Б”.

ВСУ на этом не успокоились, несмотря на потери, а задействовали гаубицы M777, которые базируются в населенном пункте Максимовка. Для их обнаружения российские войска задействовали РЛС для контрбатарейной борьбы “Зоопарк”, после чего запустили барражирующие боеприпасы “Ланцет” для уничтожения орудий противника.