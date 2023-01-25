ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС попытались перейти в контрнаступление под Угледаром, но понесли серьезные потери и были вынуждены отойти на исходные позиции в городе. “Российская газета” пишет о 200 военнослужащих противника, ликвидированных во время боя.

Киев задействовал американские бронетранспортеры M113, чтобы провести разведку боем, однако две попытки сделать это оказались неудачными. ВСУ были вынуждены отходить назад, но в районе населенных пунктов Пречистенка и Золотая Нива они попали в поле зрения разведывательного дрона “Орлан-10”. Уже спустя несколько секунд противника атаковали САУ “Акация” и “Гвоздика”, а также артиллерийские установки “Гиацинт-Б”.

ВСУ на этом не успокоились, несмотря на потери, а задействовали гаубицы M777, которые базируются в населенном пункте Максимовка. Для их обнаружения российские войска задействовали РЛС для контрбатарейной борьбы “Зоопарк”, после чего запустили барражирующие боеприпасы “Ланцет” для уничтожения орудий противника.

Вам может понравиться

ВСУ ударили по Иловайску в ДНР ракетой из ОТРК «Точка У»

В ночь на 22 января украинские ВС ракетой оперативно-тактического комплекса “Точка-У” нанесли удар по Иловайску в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР в

Ученые нашли связь между плохим качеством сна и верой в паранормальные явления

Группа ученых опубликовала результаты своего исследования на страничках журнала Journal of Sleep Research, где была доказана взаимосвязь между качеством сна и верой в необъяснимые явления. Ученые отмечают, что снижение качества

На немецкой базе «Рамштайн» согласовали, какое оружие Запад поставит на Украину

Пакет военной помощи Украине, который согласован в ходе встрече на авиабазе “Рамштайн” в Германии, обойдется Западу в 2,5 миллиарда долларов. Вопреки ожиданиям Киева, он не получит дальнобойные ракеты и тяжелые