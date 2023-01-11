Украинские ВС изобретательно «усилили» систему противовоздушной обороны Киева. Для этой цели они использовали древние, но все еще рабочие пулеметы «Максим», рассказал портал «Военное обозрение».

На записи, которую показали военные корреспонденты, видно, что прямо на крышах киевских домов украинские военные установили спаренные установки с пулеметами «Максим». Такой подход дает возможность увеличить зону обстрела. Скорее всего, эту своеобразная ПВО будет атаковать крылатые ракеты и дроны-камикадзе ВС России.

Напомним, что пулеметы «Максим» появились на свет в 1910 году. Еще через 18 лет они были использованы для создания первой советской зенитной установки. Она предполагала монтаж М1910 на вертлюг, который обеспечивал возможность стрельбы во всех направлениях. Позже были задействованы и спаренные системы. Поэтому украинские ВС фактически используют достижения советской конструкторской мысли начала прошлого столетия.