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Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который участвует в СВО в составе подразделения «БАРС», сообщил об ошибке украинских зенитчиков. Расчет ЗРК «Оса» по чистой случайности сбил самолет МиГ-29, принадлежавший Воздушным силам Украины.

Инцидент произошел в районе Курахово, рассказал Саблин. Он отметил, что МиГ однозначно был уничтожен украинским зенитно-ракетным комплексом. По какой причине расчет открыл огонь по собственному самолету, сейчас сказать сложно.

Кроме того, российские ВС задействовали дрон-камикадзе «Ланцет» для удара по самоходной артиллерийской установке ВСУ. САУ, которая длительное время обстреливала Донецк, уничтожена.

Напомним, что Курахово располагается в непосредственной близости от Марьинки, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Российские ВС уверенно продвигаются вперед, вытесняя боевиков противника из населенного пункта.

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