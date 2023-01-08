В 7 часов утра 8 января ВСУ нанесли удар ракетой «Точка У» по населенному пункту Зугрэс в 40 километрах от Донецка. Там располагается одна из крупнейших ТЭЦ на Донбассе и именно она стала целью противника.

В настоящий момент отсутствует информация о попадании ракеты по Зуевской ТЭС и ее повреждениям. О пострадавших или погибших тоже не сообщается. Станция продолжает функционировать в нормальном режиме.

Напомним, что утром 8 января ВСУ также атаковали Старобешевскую ТЭС в поселке Новый свет. Там зафиксировано попадание сразу несколько ракет РСЗО HIMARS, минимум два человека находятся под завалами.

Киев уже наносил удары по Зугрэсу 1 января текущего года. Тогда сообщалось о повреждениях инфраструктуры теплоэлектроцентрали.