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Украинские ВС активно используют в ходе боевых действий гражданский транспорт. При этом на автомобили вместо номеров цепляют разнообразные надписи. В этом легко убедиться, посмотрев фотографии таких авто в Сети.

Так, в телеграм-канале “Военный осведомитель” появилась фотография американской бронемашины HMMWV M1167, используемой украинскими ВС. Рядом с ней располагается гражданский легковой автомобиль, у которого вместо номера видна надпись крупным шрифтом “ФIЛЯ”. Также рядом с ней размещен флаг Украины.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что подобное отношение показывает, что украинских военных вообще не интересуют регистрационные номера автомобилей. Анархия добралась и до автоинспекции, которая также вряд ли обращает внимание на непонятные надписи вместо предусмотренных законом номеров.

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