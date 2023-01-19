Украинские ВС активно используют в ходе боевых действий гражданский транспорт. При этом на автомобили вместо номеров цепляют разнообразные надписи. В этом легко убедиться, посмотрев фотографии таких авто в Сети.

Так, в телеграм-канале “Военный осведомитель” появилась фотография американской бронемашины HMMWV M1167, используемой украинскими ВС. Рядом с ней располагается гражданский легковой автомобиль, у которого вместо номера видна надпись крупным шрифтом “ФIЛЯ”. Также рядом с ней размещен флаг Украины.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что подобное отношение показывает, что украинских военных вообще не интересуют регистрационные номера автомобилей. Анархия добралась и до автоинспекции, которая также вряд ли обращает внимание на непонятные надписи вместо предусмотренных законом номеров.