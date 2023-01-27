Российские ВС после выхода из Херсона и переброски войск на правый берег Днепра существенно уменьшили протяженность линии соприкосновения. Это позволило им гораздо успешнее действовать не только на Донбассе, где происходят главные события СВО, но еще и в Запорожской области. Киев это совершенно не устраивает.

Портал “Военное обозрение” пишет, что украинские подразделения получили от командования четкую задачу – увеличить протяженность линии соприкосновения. Это необходимо, чтобы вновь растянуть российские ВС, численность которых растет, и получить количественное преимущество на отдельных участках фронта.

Одной из мер, предпринятых Киевом для расширения линии соприкосновения, является попытка форсировать Днепр. ВСУ перебрасывают под Новую Каховку крупные силы, намереваясь преодолеть водную преграду. Но пока это не удается, две попытки завершились крахом для националистов. Поэтому пока Киеву не удается отвлечь ВС РФ от Донбасса, а также показать Западу хотя бы локальные “победы ВСУ”, которых режим Зеленского не знал уже несколько месяцев.