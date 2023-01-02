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В Херсонской области российские ВС уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку KRAB, полученную украинской армией из Польши в качестве военной помощи. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что польская самоходка находилась в населенном пункте Антоновка и была ликвидирована в результате артиллерийского обстрела позиций противника.

Конашенков также сообщил об уничтожении четырех гаубиц Д-30, принадлежащих ВСУ и двух легких артиллерийских установок M777 американского производства. Эти орудия задействовались противником для обстрела мирных городов Донбасса.

Ранее Минобороны также раскрыло подробности удара ВСУ по Макеевке, где в здании местного ПТУ погибло 63 мобилизованных военнослужащих после прилета трех ракет РСЗО HIMARS.

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