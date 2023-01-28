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Российские ВС вместо “Градов” и “Смерчей” все чаще используют реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г” и “Торнадо-С”, полностью изменил тактику использования РСЗО, рассказывают украинские боевики. Они называют такие действия “нехарактерными”.

Все дело в том, что новые реактивные установки используют высокоточные боеприпасы и могут наносить точечные удары. Поэтому если раньше “Смерчи” и “Грады” накрывали огромные площади, то сейчас системы “Торнадо” выпускают несколько снарядов и поражают только намеченные цели.

“Они применяют «Торнадо-С» и «Торнадо-Г» в качестве ответа на применение американских HIMARS.”, – цитирует сообщения боевиков ВСУ в Сети портал “Военное обозрение”.

Системы “Торнадо-Г” и “Торнадо-С” способны применять как снаряды для поражения площадей, а также корректируемые боезаряды, которые могут уничтожать цели с дистанции 120 и более километров. Они стали достойным ответом на американские РСЗО HIMARS, что признают и военнослужащие противника.

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