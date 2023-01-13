В Славянске прогремела серия мощных взрывов, ознаменовавшая уничтожение крупных складов с боеприпасами ВСУ. Российские ВС задействовали для удара по этим объектам особые реактивные снаряды, называемые «зажигалками».

Удар нанесла 1-я Славянская бригада первого армейского корпуса. Она использовала снаряды с боеголовками, которые взрываются прямо над целью, после чего разбрасывают на огромной площади специальное воспламеняющееся вещество. Это приводит к поражению крупных скоплений противника или, как в данном случае, масштабных военных объектов.

В результате попадания по складам с боеприпасами или горюче-смазочными материалами «зажигалки» провоцируют их детонацию или воспламенение. Именно это произошло в Славянске, где боекомплект боевиков взрывался еще на протяжении длительного времени. Кроме того, такие снаряды оказывают психологическое давление на личный состав противника, передает РИА Новости.

Напомним, что Славянск является одним из последних рубежей обороны ВСУ, где все еще дислоцируются боеспособные подразделения. Наступление на этот город скорее всего начнется уже после освобождения Соледара, Артемовска и Северска.