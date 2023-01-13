ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Славянске прогремела серия мощных взрывов, ознаменовавшая уничтожение крупных складов с боеприпасами ВСУ. Российские ВС задействовали для удара по этим объектам особые реактивные снаряды, называемые «зажигалками».

Удар нанесла 1-я Славянская бригада первого армейского корпуса. Она использовала снаряды с боеголовками, которые взрываются прямо над целью, после чего разбрасывают на огромной площади специальное воспламеняющееся вещество. Это приводит к поражению крупных скоплений противника или, как в данном случае, масштабных военных объектов.

В результате попадания по складам с боеприпасами или горюче-смазочными материалами «зажигалки» провоцируют их детонацию или воспламенение. Именно это произошло в Славянске, где боекомплект боевиков взрывался еще на протяжении длительного времени. Кроме того, такие снаряды оказывают психологическое давление на личный состав противника, передает РИА Новости.

Напомним, что Славянск является одним из последних рубежей обороны ВСУ, где все еще дислоцируются боеспособные подразделения. Наступление на этот город скорее всего начнется уже после освобождения Соледара, Артемовска и Северска.

Вам может понравиться

«МК» рассказал, почему Путин заменил Суровикина на Герасимова

Обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский прокомментировал назначение генерала Валерия Герасимова на должность командующего Объединенными силами и смещение с этого поста Сергея Суровикина. Напомним, что «генерал Армагеддон» сейчас является заместителем Герасимова.

РИА “Новости”: российская армия в зоне СВО применяет модернизированные вертолёты Ка-52М

Высокоточные ракеты с названием “Изделие 305” теперь используются не только вертолётами МИ-28НМ, но и Ка-52М. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что вертолёты Ка-52М с

Мрачный год предрёк Украине военный эксперт в США

Наступивший 2023 год не предвещает ничего хорошего Украине. В этом уверен офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Своё мнение он высказал в статье для издания Consortium