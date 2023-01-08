Российские самоходные минометы «Тюльпан» отлично взаимодействуют с беспилотными аппаратами, уничтожая позиции ВСУ. Агентство РИА Новости опубликовало видеозапись, которая наглядно демонстрирует боевую работу самого мощного в мире орудия.

На кадрах миномет 2С4 «Тюльпан» крушит бетонное укрепление боевиков ВСУ, а также наносит удары по скоплению живой силы и боевой техники противника. Боезаряды точно поражают цели, так как операторы беспилотников 1-й Славянской бригады занимаются корректировкой огня. Благодаря воздушной разведке миномет превращается в высокоточное оружие и громит позиции ВСУ.

Напомним, что 240-миллиметровый самоходный миномет «Тюльпан» может вести огонь минами, которые поражают цели на расстоянии 7-9 километров. Также имеется возможность использовать активно-реактивные снаряды, с которыми дальность увеличивается до 17-19 км.