На Херсонском направлении, где российские ВС продолжают боевые действия, впервые задействован новейший танк Т-90М «Прорыв» после модернизации. РИА Новости сообщает о впечатлениях военнослужащих от боевой машины.

Бойцы рассказали, что танк теперь защищен еще лучше, чем раньше. В одном из боев машина наехала на вражескую мину, но осталась невредимой. Не была повреждена даже гусеница, поэтому удалось своим ходом выбраться из зоны боевых действий.

Отметили танкисты и усовершенствованную систему видеонаблюдения, позволяющую получать панорамную картинку и видеть все вокруг, не предпринимая для этого никаких усилий. Также появилась возможность в режиме онлайн получать данные от находящихся рядом танков.

Напомним, что помимо этого, Т-90М «Прорыв» оснащен новой системой управления огня, динамической защитой «Реликт» и обновленным башенным модулем с многослойным броневым слоем. В качестве вооружения используются зенитная пулеметная установка, которой можно управлять на расстоянии, и пушка 2А82-1М калибра 125 миллиметров.