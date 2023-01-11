В районе населенного пункта Червоная Диброва боевики ВСУ задействовали против ВС РФ минометы польского производства. Однако расчеты противника были моментально обнаружены и уничтожены, передает РИА Новости.

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Слон» по звуку разорвавшейся рядом мины определил, что огонь ведется из польского миномета. Он отметил, что боевики ВСУ «срисовали» российских солдат и намерены продолжать обстрел.

Именно поэтому бойцы ВС РФ быстро установили, откуда прилетела мина и рассчитали координаты местонахождения украинского орудия. После этого по позиции был нанесен удар из 152-миллиметровой артиллерийской установки. Разведка доложила, что цель успешно поражена.

Напомним, что главные события сейчас происходят в Соледаре, который оказался под контролем ВС РФ. Киев пока не подтверждает эту информацию, но скорее всего, он просто занят придумыванием оправданий для западных партнеров.