Херсон, который оказался под оккупацией ВСУ, стоит на грани гуманитарной катастрофы, рассказал врио руководителя региона Владимир Сальдо. Он пояснил, что город уничтожают называющиеся сами себя «освободителями» боевики ВСУ.

Они задействуют пикапы с пулеметами и минометами для патрулирования города. При этом боевики, которые разъезжают по Херсону в этих машинах, могут в любой момент открыть огонь куда попало, после чего просто уехать. Такие выходки ведут к разрушению областного центра, присоединенного к России.

Сальдо рассказал, что жители левого берега Днепра привыкают ко взаимодействию с ВС РФ, налаживают жизнь, которая постепенно входит в свою колею. Бойцы никогда не отказывают гражданским в помощи, если в ней возникает необходимость. Он также отметил, что российские войска рано или поздно вернут Херсон под свой контроль.