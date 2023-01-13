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Херсон, который оказался под оккупацией ВСУ, стоит на грани гуманитарной катастрофы, рассказал врио руководителя региона Владимир Сальдо. Он пояснил, что город уничтожают называющиеся сами себя «освободителями» боевики ВСУ.

Они задействуют пикапы с пулеметами и минометами для патрулирования города. При этом боевики, которые разъезжают по Херсону в этих машинах, могут в любой момент открыть огонь куда попало, после чего просто уехать. Такие выходки ведут к разрушению областного центра, присоединенного к России.

Сальдо рассказал, что жители левого берега Днепра привыкают ко взаимодействию с ВС РФ, налаживают жизнь, которая постепенно входит в свою колею. Бойцы никогда не отказывают гражданским в помощи, если в ней возникает необходимость. Он также отметил, что российские войска рано или поздно вернут Херсон под свой контроль.

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