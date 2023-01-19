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Киев потерял несколько тысяч боевиков в ходе боевых действий за Соледар. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что точное число погибших военнослужащих противника установить сейчас не представляется возможным. Все дело в том, что ВСУ перебрасывали в Соледар дополнительные подразделения, которые также несли крупные потери.

Подсчитать их сейчас не может даже украинское командование, но в Соледаре точно были ликвидированы “тысячи и тысячи” боевиков ВСУ.

По словам Пушилина, в боях участвовали не только украинцы, но и иностранные наемники. Одна их группа сложила оружие, но ликвидированных “серых гусей” оказалось намного больше, чем пленных.

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