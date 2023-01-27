Установление контроля над Угледаром изменит расстановку сил на Донбассе в пользу ВС РФ, заявил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что российские силы смогут решить сразу несколько ключевых задач, передает РИА Новости.

Так, освобождение Угледара превратит город в плацдарм для наступления на Кураховское и Красноармейское направления. Благодаря этому расстановка сил будет существенно изменена. Достаточно лишь не упустить сейчас момент, оперативно окружить украинскую группировку и установить контроль над населенным пунктом.

Напомним, что в Донецкой народной республике ранее уже заявляли об освобождении Угледара. Однако позже пришла информация, что город снова оккупирован националистическими формированиями Украины. Сейчас есть отличная возможность изгнать боевиков и окончательно взять населенный пункт под контроль, уверен Пушилин.