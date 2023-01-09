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Киев с завидной регулярностью пытается организовывать контрнаступления и мечтает о захвате Донбасса и Крыма, считая это лишь вопросом времени. Военный историк Юрий Кнутов не согласен с украинскими политиками и экспертами, передает портал “Свободная пресса”.

Аналитик напомнил, что ВСУ готовят наступление на Запорожскую область, где они смогли бы нарушить коммуникации ВС РФ, а также восстановить выход к Азовскому морю и получить плацдарм для атаки на Крым. Но российские войска готовы к подобному сценарию и вряд ли позволят противнику достичь своих целей.

Также эксперт уверен, что Киев готовит наступление на Сватово, Кременную и другие населенные пункты на Краснолиманском направлении. Но ВС РФ отлично знают о таких планах. Они срывают их еще на начальном этапе реализации, что не дает боевикам продвигаться вперед.

Про словам Кнутова, российские ВС также должны организовывать наступательные операции. Это позволит оттеснить противника и лишить его возможности переходить в контратаки на ключевых направлениях.

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