Российский фрегат «Адмирал Горшков» только заступил на боевое дежурство, но уже полностью изменил баланс сил между флотами РФ и НАТО, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что все дело в гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые несет на борту этот корабль.

Соединенные Штаты и их союзники по Альянсу со страхом наблюдали за испытаниями боезарядов, отлично осознавая их мощь и неуязвимость. В США понимают, что «Циркону» достаточно одного удара, чтобы пустить на дно американский авианосец. Эти ракеты создавались специально для борьбы с АУГ и, как показали испытания, идеально подходят для этой цели.

Именно поэтому изменение баланса сил признают и США, и другие западные страны. Ни у одной из них нечего противопоставить ракетам «Циркон», которые невозможно сбить любыми современными системами ПРО и ПВО.