ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский фрегат «Адмирал Горшков» только заступил на боевое дежурство, но уже полностью изменил баланс сил между флотами РФ и НАТО, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что все дело в гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые несет на борту этот корабль.

Соединенные Штаты и их союзники по Альянсу со страхом наблюдали за испытаниями боезарядов, отлично осознавая их мощь и неуязвимость. В США понимают, что «Циркону» достаточно одного удара, чтобы пустить на дно американский авианосец. Эти ракеты создавались специально для борьбы с АУГ и, как показали испытания, идеально подходят для этой цели.

Именно поэтому изменение баланса сил признают и США, и другие западные страны. Ни у одной из них нечего противопоставить ракетам «Циркон», которые невозможно сбить любыми современными системами ПРО и ПВО.

Вам может понравиться

Кошкин рассказал, как участие стратегической авиации изменит ход СВО на Украине

В эксклюзивном интервью 5 каналу политолог Андрей Кошкин рассказал, как более активное участие стратегической авиации повлияет на ход специальной военной операции. Он отметил, что РФ сможет значительно быстрее достичь всех

Суконкин рассказал, как оперативно принятое командиром правильное решение спасло жизни всему отряду

В ходе боевых действий важно быстро принимать правильные решения, рассказал военный эксперт Алексей Суконкин, прокомментировавший завершившийся трагично удар ВСУ по зданию в Макеевке, где погибло 63 мобилизованных бойца. В связи

Появились кадры поврежденных ракетным ударом украинских истребителей МиГ-29 на аэродроме

Российские ВС нанесли мощный ракетный удар по одному из военных аэродромов Украины и нанесли серьезный ущерб Воздушным силам противника. В Сети появилась видеозапись, подтверждающая результативную атаку. Портал «Военное обозрение» рассказал,