Европейские страны отлично понимают, что Соединенные Штаты стремятся их максимально разоружить и получить выгоду на продаже своей боевой технике, поэтому не особо торопятся отправлять на Украину танки. Британия хоть и приняла решение о поставках в Киев боевых машин “Челленджер 2”, но очень опасается, что они попадут в руки ВС РФ, рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Он напомнил, что британцы пообещали поставить Challenger 2 на Украину в апреле. Они знают, что Германия намеревается в марте отправлять свои “Леопарды” и надеются, что немецкие боевые машины примут основной удар российских войск на себя.

Кроме того, Лондон выставил абсолютно неадекватные условия использования “Челленджеров”. Они не должны участвовать в боях, в которых танки можно подбить или взять в качестве трофея. Фактически боевые машины будут применяться на безопасных полигонах и играть роль пиар-инструмента.