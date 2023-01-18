Пост заместителя командующего СВО усиливает ответственность генерала Сергея Суровикина. Кроме того, он будет персонально отвечать за проводимые операции, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

По его словам, назначение нового командующего Объединенными силами на Украине генерала Валерия Герасимова, не лишает Суровикина полномочий. Он по прежнему имеет высокий статус и командует войсками в должности заместителя.

Переход командования к начальнику штаба ВС РФ Герасимову говорит лишь о том, что поле специальной военной операции существенно расширяется. Это означает, что можно в скором времени ожидать крупномасштабного наступления и более активных действий ВС РФ, так как у нового командующего в руках сосредоточены практически неограниченные военные ресурсы.