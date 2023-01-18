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Украинские ВС после потери Соледара, являвшегося центральным узлом обороны, оказались в тупике. Сейчас у них лишь два варианта дальнейших действий – отводить свои подразделения от Артемовска либо переходить в контрнаступление. Но и в том, и в другом случае Киев может столкнуться с серьезными проблемами, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он пояснил, что если ВСУ будут сдвигать линию обороны, они могут быстро потерять и Северск, открывающий ВС РФ неограниченные возможности для дальнейшего наступления. В случае контратаки Киев задействует последние резервы и далеко не факт, что ему удастся выбить российских военных из Соледара.

«Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка – Дружковка – Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что эти населенные пункты российской армии даже не обязательно сразу освобождать – достаточно нанести мощный удар с севера и обойти их, чтобы взять ВСУ в кольцо.

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