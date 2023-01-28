В разговорах о поставках на Украину западных истребителей отсутствует всякая логика, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что все подходящие для посадки этих самолетов аэродромы контролируются российскими ВС, поэтому хваленые F-16 будут уничтожены сразу после появления в стране.

Запад все больше втягивается в конфликт, что подтверждают и решения о передаче танков, и рассуждения об истребителях. Но США и НАТО создадут проблемы только себе, так как ВС РФ уничтожит дорогостоящую боевую технику.

Противотанковые управляемые ракеты, штурмовики, ударные вертолеты и танки разделаются с хвалеными “Леопардами” и “Абрамсами”, превратят их в бесполезный металлолом. Не исключено, что на первых порах украинским боевикам удастся замедлить темпы СВО, но остановить ее точно не получится. Что же касается самолетов, Киеву даже не удастся их использовать по назначению.