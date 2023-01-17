Вместо наступления – подготовка к обороне. ВСУ отказались от планов организовать наступательные операции в зимний период. Такое решение уже принято главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным. Об этом пишет издание “Военное дело” со ссылкой на неназванные источники в Офисе президента Украины.

Уточняется, что в ВСУ осознали, что сил и средств для полномасштабного наступления у армии сейчас нет: не хватает танков и артиллерии. Кроме того, западные союзники Киева настаивают на том, чтобы ВСУ отвели свои силы от Артёмовска (Бахмута) – оборона города расходует слишком много ресурсов. По мнению западных союзников Киева, ВСУ следовало бы сконцентрироваться на подготовке весеннего контрнаступления.

Ранее военные эксперты отмечали, что активное наступление со стороны российских или украинских войск может начаться зимой, когда прекратится осенняя распутица, препятствующая продвижению тяжёлой техники. Однако пока крупных наступлений нет. Ожесточённые бои идут только на территории ДНР в районе Артёмовска.