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ВСУ продолжают прощупывать оборону российских войск, неся при этом большие потери. Военкоры сообщают, что накануне украинские войска предприняли наступление на позиции ВС РФ районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Но получили жёсткий отпор. Об этом пишет “МК” со ссылкой на телеграм-канал “Старше Эдды”.

Отмечается, что ВСУ пошли в атаку на позиции 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. При этом наступление было хорошо подготовлено: ночью по позициям российских войск работала артиллерия, а с утра украинские военные при поддержки нескольких танков, БМП и десятка американских бронемобилей Humvee пошли в атаку.

Бои шли до позднего вечера. В итоге, украинские войска откатились до исходных позиций, понеся серьёзные потери.

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