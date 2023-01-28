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Залогом успеха в специальной военной операции на Украине является железная дисциплина, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он призвал все рода войск неукоснительно соблюдать Устав и действовать исключительно в соответствии с установленными правилами.

Ополчение Донбасса, по словам Сладкова, на протяжении 8 лет вело боевые действия против превосходящего по силе противника и выстояло только благодаря железной дисциплине. Оно вполне может быть примером для ВС РФ.

Части снабжения должны выполнять свои обязанности в полном соответствии с правилами, своевременно поставлять столько ресурсов, сколько требуется конкретному подразделению. Недостача боеприпасов, техники, оружия не должна списываться на боевые действия и на их неудовлетворительные условия. Только так можно достичь всех целей спецоперации и одержать победу.

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