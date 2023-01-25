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Военный корреспондент Александр Сладков предположил, что в мае состоится генеральное сражение в специальной военной операции – битва за Одессу. Он отметил, что для подобного сценария имеются все основания, так как ВС РФ усиливает свой военный потенциал, а украинская армия его стремительно теряет.

Сладков отметил, что в этой битве важные роли могут быть отведены Черноморскому флоту и морской пехоте. Также наступление на Одессу открывает весьма широкие перспективы для России.

Во-первых, она фактически отрезает Украину от Черного моря, а во-вторых, пробивает сухопутный коридор в Приднестровье.

Напомним, что в декабре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главная цель ВС РФ – это освобождение Донбасса и прекращение геноцида жителей ЛНР и ДНР. Относительно других регионов все будет зависеть “от выбора граждан, от решения людей».

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