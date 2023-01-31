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Американские гаубицы M777 показали себя не с лучшей стороны в боевых действиях на Украине. Они оказались слишком уязвимыми для ударов со стороны российских войск. При этом речь идёт не только о прямых попаданиях или атаках дронов-камикадзе. Военкор Алексей Сладков со ссылкой на командира одного из артдивизионов ВС РФ рассказал ещё об одной уязвимости “трёх топоров”. Об этом пишет “Военное обозрение”.

В ходе боевых действий выяснилось, что гаубицы, которые США передали украинским военным, плохо защищены и особенно “чувствительны” к воздействиям. Иными словами, артиллерийскую установку из строя может вывести даже разорвавшаяся рядом мина, чьи осколки попадают в гаубицу. Кроме того, ствол M777 “ведёт” от взрывной волны от разорвавшегося неподалёку снаряда. Со слов Сладкова, российские артиллеристы не раз были свидетелями тому, как даже не попавший точно в цель снаряд делал американскую гаубицу небоеспособной.

По всей видимости, предполагает военкор, американские конструкторы делали упор на дальнобойность своей установки. Скорее всего, по их задумке, М777 не должна была быть доступна до ответного огня. Однако на практике оказалось, что ставка на это в зоне СВО не сыграла.

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