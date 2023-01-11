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Вместе с Соледаром Россия получает под свой контроль завод «Артемсоль», являющийся самым крупным на европейской части СНГ. Военкор Андрей Руденко заявил, что соль, производимая этим предприятием, является стратегически важным продуктом как для РФ, так и для Украины, передает Lenta.ru.

Напомним, что ранее о взятии Соледара заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Косвенно это информацию подтвердил советник главы ОП Украины Алексей Арестович, который сперва заявил о бегстве украинских боевиков, которые находились в городской черте, а затем и об установлении огневого контроля ВС РФ над последней ведущей в Соледар трассой.

Завод «Артемсоль» являлся самым крупным на территории СССР. Он добывал 40 процентов всей соли, которая поставлялась в республики Союза.

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