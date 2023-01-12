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Танк Т-90М «Прорыв» приехал на Донбасс поохотиться на польских «Леопардов» и не только. Видеозапись с этой российской боевой машиной опубликовал в Сети военный корреспондент Андрей Руденко.

Он отметил, что боевая машина, которую американские эксперты называют «монстром», уже действует в зоне специальной военной операции. Поэтому «Леопардам» и прочим тяжеловесным западным танкам придется очень нелегко.

Руденко рассказал, что после модернизации танк Т-90М «Прорыв» получил новейшую систему управления огнем, которая не позволяет противнику наносить ответные удары, уничтожая его уже с первого выстрела. Также военкор напомнил высказывания американских аналитиков. Они считают, что с каждым новым обновлением российский «монстр» становится все более опасным и смертоносным, представляя серьезную угрозу для западной техники.

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